Her hafta müşterilerine birbirinden uygun fiyatlı markaları ürünleri müşterilerine sunan A101 ve BİM'de bu haftada indirimli ürünler raflardaki yerini alıyor. Şofbenden, fırına, çok amaçlı dolaptan çay makinasına kadar her şey yer alıyor. İşte 25 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu ve BİM 23 Şubat aktüel ürünler kataloğu haberimizde...