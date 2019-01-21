A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. veya herkesin bildiği gibi kısaca A101, Türkiye’de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağazası ile giriş yaparak perakende marketler zincirinde adından söz ettirmiştir.A101’e ait kamyonlar ile depolardan mağazalara sevkiyat yapılmaktadır. A101Türkiye’de 81 ilde faaliyet göstermektedir. Toplamda 16 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. ortaklık yapısı itibariyle %79,21 oran ile Aydın Ailesi’ne aittir. “Hard Discount” konseptinde işletilen zincir marketlerinde; müşterilere düşük fiyatlarla gıda ve tüketim malzemeleri sunulmaktadır. A101 ürün grupları içerisinde et ve etli mamuller, süt ve sütlü gıdalar, içecekler, bakliyat ve unlu mamuller, kuruyemişler, kahvaltılıklar ve konserve ürünler bulunur. A101 mesai saatleri 09:00-21-00 olarak belirlenmiştir.
A101 Açılış Saatleri
A101 açılış saati 09:00’dır
A101 Kapanış Saatleri
A101 Market zinciri Türkiye’nin her yerinde saat 21:00’de kapanmaktadır
A101 Çalışma Saatleri 2019
A101 çalışma saatleri 09:00-21:00 olarak bilinir.
A101 Kapanma Saati
A101 Market zincirleri Türkiye’nin her yerinde saat 21:00’i gösterdiğinde kapılarını müşterilere kapatır. Kasa sistemleri ise 21:30’da kapatılır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.