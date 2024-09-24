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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 market 26 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe Aldın Aldın fırsatları! Bu hafta A101 aktüel kataloğu indirimli ürünler neler?

        A101 26 Eylül Perşembe aktüel kataloğu: Tiny House geliyor!

        A101'de bu perşembe beyaz eşya ve teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 26 Eylül Perşembe A101 aktüel ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 21:05 Güncelleme: 24.09.2024 - 21:05
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        1

        A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ve beyaz eşya fırsatları gündeme geldi. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 26 Eylül bu perşembe A101 kataloğunda neler indirime girdi? İşte A101'de haftanın fırsatları...

        2

        A101 26 EYLÜL 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        Hi-Level 65″ 4K UHD Smart Tv 17.499 TL

        Toshiba 50″ 4K Ultra HD Android Tv 12.999 TL

        Toshiba 43″ 4K Ultra HD Android Tv 10.999 TL

        3

        Escamp 6500 Flat Tiny House 449.000 TL

        4

        Apec Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 43.990 TL

        Volta VB2 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

        Volta VB3 Elektrikli Bisiklet 16.990 TL

        5

        Onvo 42″ Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.999 TL

        Onvo 32″ HD Ready Android Smart Led Tv 4.799 TL

        Omix 4X Cep Telefonu 4.999 TL

        6

        Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3’lü 6.499 TL

        Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL

        Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 3.699 TL

        Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 1.199 TL

        Sinbo Izgara & Tost Makinesi 1.299 TL

        Simfer Beyaz Mini Fırın 2.199 TL

        Aprilla Şarjlı Masaj Aleti 899 TL

        7

        Retro Saç Sakal Düzeltici 349 TL

        Pierre Cardin Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 799 TL

        Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü 439 TL

        8

        PP Büyük Boy Valiz 789 TL

        PP Orta Boy Valiz 679 TL

        PP Kabin Boy Valiz 569 TL

        9

        Metal Tek Kişilik Karyola 2.099 TL

        Tek Kişilik Bamboo Yaylı Yatak 2.199 TL

        Bambu Yastık 179 TL

        Erkek Ayakkabı Saklama Kutusu 60 TL

        Kadın Ayakkabı Saklama Kutusu 49 TL

        10
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