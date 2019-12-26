AB: İngilizlere kapımız her zaman açık

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Ocak ayı sonunda Avrupa Birliği macerasını sona erdirmeye hazırlanan İngilizlere Brüksel'den zeytin dalı geldi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Birleşik Krallık´ın Avrupa Birliği´ne geri dönmek istemesi durumunda, kapılarının her zaman açık olacağını belirtti.

Timmermans İngiliz The Guardian gazetesi için kaleme aldığı yazıda, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkiyi aile ilişkilerine benzeterek, Birleşik Krallık'ın AB'den çıkış (Brexit) lehine oy kullanmış olmasının 'kalbini kırdığını' belirtti.

Bunun yanında Timmermans, Birleşik Krallık'ın AB ile bütünleşme konusunda geçmişten bu yana 'arada kaldığına' dikkat çekerek, Brexit sürecinin başlatılmasının 'gereksiz' olduğunu savundu ve ekledi: Bir aile olarak hem iyi zamanları hem de kötü zamanları birlikte geçirmek gibi bir sorumluluğumuz var. Şimdiye kadar bütün hatalarıyla, AB bu hedefe ulaşmanın en başarılı aracı oldu.