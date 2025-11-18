Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya AB, insan hakları ihlallerinde vize serbestisini askıya almayı kolaylaştıran düzenlemeyi onayladı | Dış Haberler

        AB, insan hakları ihlallerinde vize serbestisini askıya almayı kolaylaştıran düzenlemeyi onayladı

        AB Konseyi, insan haklarını ihlal ettiği veya uluslararası mahkeme kararlarına uymadığı tespit edilen üçüncü ülke vatandaşlarının, Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat hakkını askıya almayı kolaylaştıran düzenlemeye onay verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 07:39 Güncelleme: 18.11.2025 - 07:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB'den vize muafiyetini askıya almayı kolaylaştıran karar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden onaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Buna göre, AB Konseyi, aldığı kararla Schengen bölgesine seyahat ederken vizeye ihtiyaç duymayan üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik vize muafiyetinin askıya alınması mekanizmasının güncellenmesini öngören düzenlemeyi onayladı.

        Yapılan değişiklikler, vize serbestisinin kötüye kullanıldığı ya da AB’nin çıkarlarına aykırı sonuçlar doğurduğu durumlarda daha hızlı ve etkili şekilde tepki verilebilmesine imkan tanıyacak.

        Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle AB, bir üçüncü ülkenin AB’nin vize politikasıyla uyumsuzluk göstermesi halinde bu ülkenin vize muafiyetini askıya alabilecek.

        REKLAM

        Ayrıca bir ülkenin, gerçek bağı bulunmayan kişilere vatandaşlık veren yatırım yoluyla vatandaşlık programı yürütmesi durumunda da vize muafiyetini kaldırılabilecek.

        Benzer şekilde insan hakları ihlalleri gibi nedenlerle AB’nin ilgili ülkeyle ilişkilerinin kötüleşmesi de askı gerekçesi olarak değerlendirilecek.

        SORUNLARIN GİDERİLMEMESİ HALİNDE VİZE MUAFİYETİ TAMAMEN KALDIRILABİLECEK

        Düzenleme, mekanizmanın devreye alınmasını kolaylaştırırken, vize muafiyetinin ilk aşamadaki askı süresi de 9 aydan 12 aya çıkarılacak.

        Bu süre, mevcut uygulamadaki 18 ay yerine 24 ay daha uzatılabilecek. Böylece AB’nin ilgili ülkeyle duruma yol açan koşulların giderilmesi için daha uzun bir sürede temas yürütmesi mümkün olacak. Sorunların giderilmemesi halinde vize muafiyeti tamamen kaldırılabilecek.

        Üye devletlerde doğrudan bağlayıcılığı bulunan düzenleme, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasından 20'nci gün sonra yürürlüğe girecek.

        MEVCUT SİSTEMDE TÜM ÜLKE VATANDAŞLARINI KAPSIYORDU

        AB'nin mevcut sisteminde, ilk askı süresinin uzatılması halinde vize muafiyetinin askıya alınması ülkenin tüm vatandaşlarını kapsıyordu.

        REKLAM

        Aynı zamanda İsrail, Avustralya, Brezilya, Japonya, İngiltere, Ukrayna ve Batı Balkan ülkeleri de dahil olmak üzere 61 ülkenin vatandaşı, herhangi bir 180 günlük dönemde, 90 güne kadar kısa süreli kalışlar için Schengen bölgesine seyahat edebiliyordu.

        AB ise bugüne kadar sadece bir kez, Vanuatu Cumhuriyeti'ne yönelik, Rus vatandaşlarına yatırım yoluyla vatandaşlık planı üzerinden AB'ye ücretsiz seyahat imkanı sağladığı gerekçesiyle vize muafiyetini askıya almıştı.

        Düzenleme haziranda gündeme geldiğinde, AB'nin bu tedbirle İsrail vatandaşlarını hedef alabileceği ihtimalini gündeme getirmişti.

        Avrupa Parlamentosu da yeni düzenlemeye 7 Ekim'de onay vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        Evi yanan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
        Evi yanan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Silahlı saldırı kameraya yansıdı
        Silahlı saldırı kameraya yansıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali