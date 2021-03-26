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AB, Kovid-19 salgınında üçüncü dalgadan endişeleniyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında üçüncü dalganın başladığını, durumun endişe verici olduğunu söyledi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise "Avrupa'da aşı üretimini artırmak ve bunların üye ülkelere dağıtımını geliştirmek kesinlikle hayati önem taşıyor. Bu bizim ana önceliğimiz" ifadesini kullandı

AB, Kovid-19 salgınında üçüncü dalgadan endişeleniyor
AB'de üçüncü dalga endişesi
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AA

Von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel, video konferans yöntemiyle yapılan ve iki gün planlandığı halde bir günde tamamlanan AB Liderler Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Avrupa'da hızla aşılama yapılmasının önemine işaret eden Von der Leyen, "Aşılama artık nihayet istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Şimdiye kadar 88 milyon doz teslim edildi ve toplamda 62 milyon doz uygulandı." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, AB'nin aşı alım anlaşması yaptığı firmaların tedarik konusunda sözleşmelerdeki taahhütlerini yerine getirmiş olması halinde bu sayıların çok daha yüksek olabileceğini vurguladı.

BioNTech ve Moderna'nın güvenilir ve zamanında tedarik sağladığını, ikinci çeyrekte bu firmaların daha fazla aşı göndereceğini ifade eden Von der Leyen, yakın zamanda tek dozluk Johnson and Johnson aşısının da uygulanmaya başlayacağını hatırlattı.

Von der Leyen, AstraZeneca firmasının ise şimdiye kadar AB ile yaptığı sözleşmelerdeki miktarların çok altında aşı tedarik ettiğini anımsattı.

Avrupa'da epidemiyolojik durumun "endişeye verici" olduğunu belirten Von der Leyen, "Avrupa'da üçüncü dalganın başlangıcındayız. Birçok Avrupa ülkesinde B-117 (İngiliz) varyantı nedeniyle enfeksiyonlar yeniden artıyor." diye konuştu.

Von der Leyen, aşılara yönelik ihracat kısıtlamalarının dün genişletildiğini hatırlatarak, "Kovid-19 aşıları ihracatı konusundaki şeffaflık mekanizmasına getirilen değişiklikleri liderlere sundum. Mekanizmaya mütekabiliyet ve orantılılık kriteri ekledik. Burada açık biçimde Avrupa'nın aşılardan adil payını almasını istiyoruz." dedi.

AA'nın haberine göre; şirketlerin AB'ye taahhütlerini yerine getirmesi durumunda aşı ihraç edebileceklerine değinen Von der Leyen, "AB, 1 Aralık'tan beri toplam 77 milyon doz aşı ihraç etti. Bu, Avrupa'nın dünya çapında en çok aşı ihraç eden bölge olduğunu ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, gelecekteki salgınlara ve yeni varyantlara hazırlık açısından AB'de aşı üretimini arttırmanın önemine dikkati çekerek, "Güvenilir, üretimini arttıran ve sözleşmelerini yerine getiren şirketlerle iş birliğini yoğunlaştırmak ve bu şirketlere yatırım yapmak çıkarımızadır." değerlendirmesinde bulundu.

AB Konseyi Başkanı Michel de "Avrupa'da aşı üretimini artırmak ve bunların üye ülkelere dağıtımını geliştirmek kesinlikle hayati önem taşıyor. Bu bizim ana önceliğimiz." diye konuştu.

Michel, AB ülkelerine aşı tedarikinin birkaç hafta içinde hızlanmasını beklediklerini anlattı.

AŞI SERTİFİKASI TARTIŞILACAK

Yaz aylarına kadar hazırlanacağı açıklanan aşı sertifikasıyla ilgili Michel, "Dijital Yeşil Sertifika üzerinde birlikte çalışmalı ve ortak bir tutum belirlemeliyiz. Bu konuyu önümüzdeki haftalarda yoğun biçimde tartışacağız." ifadesini kullandı.

ABD BAŞKANI BIDEN TOPLANTIYA BAĞLANDI

Michel, AB Liderler Zirvesi'ne, ABD Başkanı Joe Biden'ın da video konferans yöntemiyle bağlandığına işaret ederek, "Son 11 yıldır ilk defa bir ABD Başkanını ağırladık." dedi.

Biden'ın AB ve ABD arasında gelecekte iş birliği alanlarına ilişkin bakış açısını ortaya koyduğunu anlatan Michel, AB'nin Atlantik ittifaka güçlü biçimde bağlılığını vurguladı.

Michel, günümüzde dış tehditler, siber ve hibrit saldırıların arttığını anımsatarak, ABD ve AB'nin güvenlik ve demokrasi gibi alanlarda ortak alacağı kararların gelecek nesilleri etkileyeceğini ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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