AB, Myanmar'da protestoculara müdahale edilmesini şiddetle kınadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

AB, Myanmar'da protestoculara müdahale edilmesini şiddetle kınadı

Avrupa Birliği (AB),Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto edenlere müdahale edilmesini şiddetle kınadı.

AB, Myanmar'da protestoculara müdahale edilmesini şiddetle kınadı
AA

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Barışçıl sivil protestoculara yönelik saldırıları "şiddetle kınadığını" belirten Borrell, Myanmar ordusunu ve güvenlik güçlerini sivillere yönelik şiddeti derhal durdurmaya çağırdı. Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının 22 Şubat'ta yapılacak toplantısında, Myanmar'daki son gelişmeleri değerlendirip uygun kararlar alacaklarını aktardı.

- Bazı askeri yetkililer hakkında yaptırım kararı bekleniyor

Myanmar, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı gündeminde ilk sırada bulunuyor. Bakanların, Myanmar'daki askeri darbe sonrasında bazı askeri yetkililerin hakkında mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı içeren yaptırım kararı alması bekleniyor.

Myanmar'da bugün, darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto edenlere müdahale eden güvenlik güçlerinin, kalabalığa ateş açması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetmişti.

- Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

BM ve AB başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken, polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Gözaltına alınan üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürerken Suu Çii 1 Mart'taki duruşmaya kadar gözaltında tutulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli görevden alındı - Haberler
DÜNYAKKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli görevden alındı
'Eski dostlar' yeniden sahnede: Batı İttifakı geri döndü - HABERLER
DÜNYA'Eski dostlar' yeniden sahnede: Batı İttifakı geri ...
Blackwater, Libya hükümetini iki kez devirmeye çalışmış!
DÜNYABlackwater, Libya hükümetini iki kez devirmeye ...
TAKAS! Son dakika: İsrail ile Esad rejimi arasında aşı karşılığı esir takası
DÜNYAİsrail ile Esad rejimi arasında aşı karşılığı esir ...
Rusya'da gerilim! Son dakika: Navalny'nin hapis cezası onandı!
DÜNYARusya'da Navalny'nin hapis cezası onandı!
Berlin'de film gibi soygun: Hedef ATM nakil aracı...
DÜNYABerlin'de film gibi soygun: Hedef ATM nakil aracı...
İspanya'nın rapçi isyanı büyüyerek devam ediyor!
DÜNYAİspanya'nın rapçi isyanı büyüyerek devam ediyor!
SON DAKİKA! ABD Teksas'ta kara kış can almaya devam ediyor: 58 ölü - HABERLER
DÜNYAABD'de kara kış can almaya devam ediyor: 58 ölü
Tarih verdi! Son dakika: Jhon Kerry'den iklim uyarısı
DÜNYAABD İklim Özel Temsilcisi: 9 yılımız kaldı!
Son dakika: NASA YAYINLANDI! Mars'tan ilk fotoğraflar...
DÜNYAMars'a gönderilen Perseverance'tan ilk fotoğraflar