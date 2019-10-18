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ABD Başkanı Trump, 2020'deki G7 zirvesini kendi otelinde düzenleyecek

AA

10-12 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek zirve, ABD Başkanı Donald Trump'ın Miami'deki otelinde yapılacak

Donald Trump

ABD'de 2020 yılında düzenlenecek G7 zirvesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Miami'deki otelinde yapılacağı açıklandı.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğünü vekaleten yürüten Mick Mulvaney, Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

ABD'de 10-12 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek G7 zirvesi için yer arayışlarını daha önceki hükümetlerle aynı şekilde yürüttüklerini belirten Mulvaney, toplantı için Trump'ın Miami'deki otelinin seçildiğini bildirdi.

Mick Mulvaney ayrıca, toplantıda iklim değişikliği konusunun ele alınmayacağını da kaydetti.

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