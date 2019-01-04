Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin bakan yardımcıları seviyesinde 7-8 Ocak tarihleri arasında Pekin'de yapılacağını duyurdu. Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre ABD heyetine ABD Ticaret Temsilci Yardımcısı Jeffrey Gerrish liderlik edecek. Ziyaret geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in ticaret gerilimine dair 90 günlük ateşkes üzerinde uzlaşmalarından sonra gerçekleşecek ilk yüz yüze müzakere olacak.





Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile bir telefon görüşmesi yaptıklarını ve ticaret gerilimine dair büyük mesafe katettiklerini belirtmişti.

PETROL PİYASALARINI YATIŞTIRDI

ABD ile Çin arasında yüz yüze ticaret görüşmelerinin başlayacağı haberi ve anketlerin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretiminin aralık ayında güçlü düşüş gösterdiğine işaret etmesi küresel petrol piyasalarında oynaklığı yatıştırdı.

Bu sabah ABD ham petrolü düne göre 19 sent artışla 47.28 dolar/varilden, Brent petrol de 12 sent artışla 56.07 dolar/varilden işlem görüyor.

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