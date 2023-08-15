ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangını: Hawaii'de can kaybı artıyor!
ABD'nin Hawaii eyaletinde günlerdir süren orman yangını ülkede son 100 yılda en çok can kaybının yaşandığı orman yangınları olarak kayıtlara geçerken, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükseldi
ABD'nin Hawaii eyaletinde günlerdir süren orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükseldi.
Hawaii'deki yangınlar, ABD'de son 100 yılda en çok can kaybının olduğu orman yangınları olarak kayda geçti.
TROPİKAL FIRTINA BEKLENİYOR
Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'in en batısında "tropikal depresyon" oluştuğu ve bunun Hawaii'nin güneyinden tropikal fırtına olarak geçmesinin beklendiği kaydedildi.
Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), fırtınanın, bölgede etkili olarak yangının hızla yayılmasına neden olan Dora Kasırgası gibi Hawaii'nin güneyinden geçeceği tahmin edilse de rüzgarların çok daha zayıf olacağını tahmin ettiklerini açıkladı.
YANGIN ALARMLARI ÇALIŞMAMIŞ
Maui Adası'nın geneline yerleştirilen 80 afet uyarı sireninden hiçbirinin yangınlar sırasında çalışmadığı ortaya çıkmıştı.
Hawaii Acil Durum Yönetimi Ajansı Sözcüsü Adam Weintraub, yaptığı açıklamada, sirenlerin hiçbirinin aktif olmadığını söylemişti.
Weintraub, yangınlar esnasında cep telefonlarına uyarı mesajlarının gönderildiğini, radyo ve televizyon aracılığıyla da uyarı yapıldığını ancak elektrik olmadığı için bölge halkının bu ikazların hiçbirini alamadığını belirtmişti.