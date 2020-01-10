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HaberlerDünya

ABD'den Irak'tan çekilme açıklaması: Gündemimizde yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, gündemlerinde 'Irak'tan çekilme' konusunun olmadığını açıkladı

Morgan Ortagus

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, gündemlerinde 'Irak'tan çekilme' konusunun olmadığını açıkladı.

 Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ise, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeodan, ABD askerlerinin Iraktan çekilmesini görüşmek ve gözlemlemek üzere bir delegasyon gönderilmesini istemişti.

Irak Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Abdülmehdi'nin dün akşam ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Başbakan Abdülmehdi'nin görüşmede Pompeo'dan, Erbil ve El Anbar'daki füzeli saldırılarda dahil olmak üzere Irak'ın egemenliğini ihlal eden bütün operasyonları reddettiğini belirterek, Irak Meclisinin ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi yönünde almış olduğu kararın uygulanması konularını görüşmek üzere temsilci gönderilmesini istediği bildirildi.

Öte yandan görüşmeye dair ABD Dışişleri Bakanlığınca daha önce yayınlanan açıklamada, Bakan Pompeo'nun İran tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınadığı ve Bölgedeki Amerikan ve Irak halkının yanı sıra ortak çıkarlarımızı korumak adına ne gerekiyorsa yapacağız dediği belirtilmiş, Abdülmehdinin askerlerin çekilmesi ile ilgili talebinden bahsedilmemişti.

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