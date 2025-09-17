Habertürk
        ABD'den İran ordusunu finanse etmekle suçlanan kişi ve kurumlara yaptırım kararı

        ABD'den İran ordusunu finanse etmekle suçlanan kişi ve kurumlara yaptırım kararı

        ABD yönetimi, İran ordusunu finanse etmekle suçladığı Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli 10'dan fazla kişi ve kurumu yaptırım listesine aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 10:04 Güncelleme: 17.09.2025 - 10:04
        ABD'den İran bağlantılı kişi ve kurumlara yaptırım kararı
        ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada, hedef alınan 10'dan fazla kişi ve kuruma, İran petrolü satışından elde edilen gelirler de dahil olmak üzere fon transferlerini koordine ederek İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığına (MODAFL) katkıda bulunmaları sebebiyle yaptırım uygulanacağı bildirildi.

        İran'ın "gölge bankacılık" ağlarının, yasa dışı mali aracılar eliyle uluslararası finans sistemini kötüye kullandığı belirtilen açıklamada, bu ağların yaptırımları aşmak için denizaşırı paravan şirketler ve kripto para üzerinden kara para akladığı ifade edildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, "İranlı kuruluşlar, yaptırımlardan kaçmak ve uluslararası finans sistemi üzerinden milyonlarca dolar aktarmak için gölge bankacılık ağlarına güveniyor." ifadesini kullandı.

        Hurley, ABD'nin, "İran'ın silah programlarını ve Orta Doğu'daki yıkıcı faaliyetlerini finanse eden bu kritik mali akışları" kesmeye devam edeceğini vurguladı.

