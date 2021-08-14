ABD'den Kübalı yetkililere yaptırım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

ABD'den Kübalı yetkililere yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Küba hükümetinin geçen ay protestoculara uyguladığı baskı nedeniyle iki Küba İçişleri Bakanlığı yetkilisini ve bir askeri birliği yaptırım listesine aldığını duyurdu.

ABD'den Kübalı yetkililere yaptırım
ABD'den Kübalı yetkililere yaptırım
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Reuters

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC) tarafından Küba İçişleri Bakanlığı yetkilileri Romarico Vidal Sotomayor Garcia ile Pedro Orlando Martinez Fernandez'in yaptırım listesine eklendiği duyuruldu.

Açıklamada, Küba Devrimci Silahlı Kuvvetler Bakanlığı'na bağlı 'Tropas de Prevencion' adlı askeri birimin de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi Direktörü Andrea Gacki, "Yaptırımlar, Küba halkının özgürlük ve insan haklarına saygı çağrılarını bastırmaktan sorumlu faillere ışık tutuyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Tropas de Prevencion' birliği askerlerinin konuşlandırıldığını ve "şiddetli tutuklamalar yaparken protestoculara saldırıp dövdüklerini" söyledi.

ABD, 'Küba halkının özgürlük çağrılarını desteklediğini' açıkladı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez yaptırımlara tepki gösterirken, ABD'yi 'yalancılık ve çifte standart uygulamakla' suçladı.

KÜBA'DA PROTESTOLAR

Küba'da 11 Temmuz'da başlayan gösteriler on yıllar sonra yapılan en büyük protesto oldu. Yüzlerce kişinin tutuklandığı, en az bir göstericinin öldüğü bildirildi.

Göstericiler ülkedeki gıda ve ilaç sıkıntısı, zamlar, hükümetin Covid salgınına karşı yeterince mücadele edememesi, ekonominin çökmesi gibi konulara ilişkin öfkelerini dile getirmişti.

Küba yönetimi ise protestolardan ve ülkedeki sorunlardan ABD'yi ve onun uyguladığı ekonomik yaptırımları sorumlu tutmuştu.

Protestoların ardından hükümet, ithal ürünlerdeki bazı kısıtlamaları gevşetti ve yurtdışından ülkeye gidenlerin yanlarında getirdikleri gıda, ilaç ve bazı diğer temel ihtiyaç maddelerinden alınan gümrük vergisi geçici olarak kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tunus Cumhurbaşkanı Said, ABD'den gelen resmi heyeti kabul etti
DÜNYA Tunus Cumhurbaşkanı, ABD'den gelen resmi heyeti kabul ...
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların yarıdan fazlası aşılamanın düşük olduğu eyaletlerde
DÜNYA ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastanede yatışlarda ...
Lübnan'da onlarca kişi, Merkez Bankası Başkanı'nın evini basmak istedi
DÜNYA Lübnan'da kaos hakim: MB Başkanı'nın evi basılmak ...
ABD'ye temmuz ayında rekor sayıda düzensiz göçmen giriş yaptı
DÜNYA ABD'ye temmuz ayında rekor sayıda düzensiz göçmen ...
Son dakika! Kanada'da kamu çalışanlarına aşı zorunluluğu geliyor
DÜNYA Kanada'da aşı zorunluluğu geliyor
SON DAKİKA! 142 yılın sıcaklık rekoru kırıldı - Haberler
DÜNYA 142 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Yunanistan'da Pakistanlı mültecilere ırkçı saldırı
DÜNYA Yunanistan'da ırkçı saldırı
Afganistan son dakika! Taliban güçleri Kabil'i kuşatmaya çalışıyor
DÜNYA Taliban Kabil'i kuşatmaya çalışıyor!
BM açıkladı! Kabil'den kaçış sürüyor
DÜNYA Kabil'den kaçış sürüyor
NATO'dan Taliban'a uyarı: Ülkeyi ele geçirirse...
DÜNYA NATO'dan Taliban'a uyarı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.