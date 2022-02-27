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ABD, 'Yılan Adası' iddialarını reddetti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın, Ukrayna'nın Yılan Adası yakınlarındaki deniz harekatlarına ABD'nin hava desteği verdiği yönündeki iddiaları reddetti

ABD'den 'Yılan Adası' yalanlaması
ABD'den 'Yılan Adası' yalanlaması
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AA

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın, ABD'nin Ukrayna'nın Yılan Adası yakınlarındaki deniz harekatına katıldığına ilişkin iddiaları yanlıştır. İstihbarat, arama ve keşif yardımı ya da herhangi başka bir yardım sağlamadık. Bu da Rusya Savunma Bakanlığının başka bir yalanı." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugün yaptığı açıklamada, "Ukrayna gemileri, Yılan Adası yakınlarında Rus gemilerine saldırdığında, ABD'ye ait RQ-4 Global Hawk ve MQ-9A Ripper stratejik insansız hava araçları (İHA) kışkırtma yapılan bölgede geziyordu." ifadesini kullanmıştı.

Konaşenkov, ABD'ye ait İHA'ların Ukrayna gemilerini yönlendirdiğini tahmin ettiklerini söylemişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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