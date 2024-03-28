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        Haberler Ekonomi Para ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,4 büyüdü - Para Haberleri

        ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,4 büyüdü

        ABD ekonomisi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 16:48 Güncelleme: 28.03.2024 - 16:48
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        ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
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        ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim-Aralık 2023 dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı.

        Buna göre, ABD'de GSYH geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,4 arttı.

        Söz konusu dönemde GSYH verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin son çeyrekte yüzde 3,2 büyüyeceği yönündeydi.

        Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocak ayında yayınlanan öncü verilerde ekonominin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3, şubat ayında yayınlanan ikinci tahminde ise yüzde 3,2 büyüdüğü kaydedilmişti.

        ABD ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2, ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyümüştü.

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        Ülke ekonomisi, 2023 genelinde ise yüzde 2,5 büyüdü. ABD ekonomisi, 2022'de yüzde 1,9 büyüme kaydetmişti.

        ABD ekonomisinin geçen yıl dördüncü çeyrek büyümesinde, temel olarak tüketici harcamaları, eyalet ve yerel hükümet harcamaları, ihracat, konut dışı sabit yatırım, federal hükümet harcamaları ve konut sabit yatırımlarındaki artışlar etkili oldu. Aynı dönemde özel envanter yatırımları azalırken, ithalat arttı.

        Geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin GSYH'deki revizyonda ise öncelikli olarak tüketici harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlardaki yukarı yönlü revizyonlarla özel envanter yatırımındaki aşağı yönlü revizyonların kısmen dengelenmesi belirleyici oldu.

        Aynı dönemde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 1,8 olarak korundu. Gıda ve enerji harcamaları hesaplama dışı tutulduğunda çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise bu dönemde yüzde 2,1'den yüzde 2'ye revize edildi.

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        İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI DÜŞTÜ

        ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Mart ile biten haftada 210 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

        ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

        Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 23 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 210 bine düştü.

        Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen başvuru sayısının 212 bin olacağı öngörülüyordu.

        İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi yukarı yönlü revize edilerek 210 binden 212 bine çıkarıldı.

        Geçen hafta itibarıyla, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 759 azalarak 211 bine geriledi.

        Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 16 Mart ile biten haftada 24 bin kişi artarak 1 milyon 819 bine çıktı.

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