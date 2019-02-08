Dünyanın en büyük internet satış sitesi Amazon'un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, ABD'deki tabloid dergisi National Enquirer yayıncısının kendisine şantaj yaptığını iddia etti. Bezos, Medium adlı internet platformu üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, National Enquirer yayıncısının kendisini tehdit eden e-posta gönderdiğini duyurdu.

Bezos, daha önce kendisiyle eski TV sunucusu kız arkadaşı Lauren Sanchez’in özel yazışma ve fotoğraflarını ele geçiren National Enquirer hakkında araştırma başlatmıştı. Bir grup araştırmacıdan bir ekip kuran Bezos, derginin kendi yazışmalarını nasıl ele geçirdiğinin ve bunun arkasında yatan nedenin bulunmasını istedi.

National Enquirer’in kendisinden söz konusu araştırmayı durdurmasını istediğini ifade eden Bezos, aksi takdirde kendisinin ve kız arkadaşının uygunsuz fotoğraflarını yayımlamakla tehdit ettiğini yazdı.

Bezos yazısında, National Enquirer'in Suudi kraliyet ailesiyle olan bağlarına ve kendi sahibi olduğu Washington Post gazetesinin Cemal Kaşıkçı cinayeti konusundaki tutumuna dikkat çekti. Bezos ayrıca yazısında derginin sahibi David Pecker'ın Donald Trump'la yakın bağlarına ve Trump'ın da birçok tweetinde kendisini 'düşman' ilan ettiğinin altını çizdi.

NATIONAL ENQUIRER'DEN 'AÇIKLAMA YAP' TALEBİ

Ünlü milyarder, National Enquirer'in kendisinden bir açıklama yapmasını ve bu açıklamada National Enquirer'in daha önce yayınladığı yazışmaların siyasi nedenlerle yayınlanmadığını ve siyasi güçler tarafından yönlendirilmediğini söylemesini istediğini belirtti. Üstelik dergi, fotoğrafları elinde tutacağını ve ileride yapılan yalan açıklamadan dönülmesi durumunda fotoğrafların hızlı bir şekilde yayınlanacağını söyledi.

Kendisine yapılan teklifi reddeden Bezos, National Enquirer’in ana şirketi olan American Media Inc. (AMI) genel yayın sorumlusu ile avukatı arasındaki yazışmaları da aynı sitede yayımladı.

Bezos, "AMI'ın bende sebep olacağı kişisel utancı ikinci plana bırakabilirim, burda daha önemli bir konu var. Eğer benim durumumda olan biri bu tür bir zorbalığa karşı çıkmayacaksa başka kaç kişi çıkabilir?" ifadelerini kullandı.