ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White'ın yaptığı yazılı açıklamada, "Savunma Bakaanı James N. Mattis ile ( Güney Kore) Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo diplomatik sürecin devam etmesi konusunda fırsat tanımak için 'Vigilant Ace' tatbikatını askıya alma kararı aldılar. Kuvvetlerimizin teyakkuzu için iki bakan eğitim tatbikatlarını değiştirme konusunda mutabık kaldılar." ifadelerine yer verdi.

White, Mattis'in tatbikatları askıya alma konusunu Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya'ya da danıştığını belirtti.

Mattis, Singapur'da devam eden Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Zirvesi kapsamında Güney Koreli ve Japon mevkidaşları ile bir araya gelmişti.

Üç bakan, Kuzey Kore'nin tam, doğrulanabilir ve geri döndürülemez şekilde nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diplomatik çabalara desteklerini yinelemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran ayında Amerikan ordusunun Güney Kore ile yaptığı askeri tatbikatları provokatif ve pahalı olarak nitelemesinden sonra Pentagon yaz aylarında yapılması beklenen "Freedom Guardian" (Özgürlük Bekçisi) tatbikatını askıya almıştı.

Trump, 12 Haziran'da Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmişti.

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