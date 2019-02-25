ABD ile barış görüşmelerine 'Taliban'ın kurucu yöneticisi de katılacak'

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BBC'ye bilgi veren Taliban kaynakları, Katar'da ABD ile Pazartesi günü gerçekleşecek barış görüşmelerine üst düzey bir ismin de katılacağını açıkladı.
Görüşmeye katılması beklenen Molla Abdül Gani Baradar, Taliban'ın kurucu yöneticileri arasında yer alıyor.
Baradar, Pakistan devletinin gözetiminde sekiz yıl tutulduktan sonra geçen yıl salıverildi ve sonrasında Taliban'ın Katar'da bulunan siyasi bürosunun başına geçti.
ABD ve Taliban, arasında 17 yıllık sorunun çözümü konusunda Katar'da süren müzakerelerde geçen ay ilerleme kaydedilmişti.
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, bu görüşmeler sonrası ülkesinin ve Taliban'ın anlaşma imzalanması yolunda önemli aşama kaydettiklerini söylemişti.
Taliban da bu müzakereler sonrası ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı ancak sözcü "çözümsüz başlıklar" konusunda görüşmelerin devam ettiğini açıklamıştı.
Taliban, daha önce Afgan yetkililerle direkt görüşmeleri, bu yetkilileri "kukla" olarak nitelendirip reddetmişti.
1996-2001 yılları arasında Afganistan'ı yöneten Taliban hala ülkenin önemli bir bölümünde kontrolü elinde bulunduruyor.
Afganistan'ın nüfusu yaklaşık 15 milyon ve halkın yarısı, Taliban'ın kontrol ettiği ya kontrol ettiği ya da düzenli saldırılar düzenlediği bölgelerde yaşıyor.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, göreve geldiği 2014'ten bu yana çatışmalarda 45 binden fazla güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini söylemişti.
Ülkede halen 14 bin kadarı Amerikalı olmak üzere 39 ülkeden yaklaşık 22 bin yabancı asker var.
ABD Başkanı Donald Trump ise Afganistan'daki Amerikan askerlerinden ilk etapta yarısını geri çekmeyi değerlendiriyor.
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