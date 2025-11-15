Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'li düşünce kuruluşları: "Gazze planı bir güvenlik mimarisi değil, coğrafi mühendislik" | Dış Haberler

        ABD'li düşünce kuruluşları: "Gazze planı bir güvenlik mimarisi değil, coğrafi mühendislik"

        ABD, Gazze'nin yavaş ve kontrollü bir şekilde yeniden şekillendirilmesini amaçladığını vurguladığı model, ABD'li kuruluşlar tarafından eleştirilerin odağında. Düşünce kuruluşları, bu projenin İsrail'i öncelediğini ve 'yeni nesil bir güvenlik koridoru projesi' olduğunu savunuyor. Öne çıkan bir diğer tartışma da ABD ve İngiltere arasındaki görüş farkı.

        Giriş: 15.11.2025 - 11:46 Güncelleme: 15.11.2025 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gazze planı bir coğrafi mühendislik"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD’deki uzman toplulukları, Washington’un Gazze için çizdiği bu yeni modelin yalnızca askeri değil, aynı zamanda sosyopolitik bir dönüşüm amaçladığını belirtiyor. Özellikle RAND Corporation’ın yayınladığı analizlerde, ABD’nin önerdiği ikiye bölünme stratejisinin Filistinli nüfusu kontrol altına almayı kolaylaştıracağı belirtiliyor.

        RAND’ın bölgesel güvenlik uzmanları şu değerlendirmeyi yapıyor:

        “İki bölge konsepti, Gazze’nin yavaş ve kontrollü bir şekilde yeniden şekillendirilmesidir. Yeşil bölge uluslararası meşruiyet üzerinden yeniden inşaya açılırken, kırmızı bölge uzun vadeli yıkım bölgesi olarak bırakılacak.”

        REKLAM

        Washington Institute ise daha ileri giderek şunu yazdı:

        “Bu bir barış planı değil. Bu, Filistin’in demografisini yönlendirmek için tasarlanmış yeni nesil bir güvenlik koridoru modelidir.”

        Amerikan düşünce kuruluşlarının büyük bölümü, ABD’nin bu planla İsrail’in çıkarlarını öncelediğini ve Filistin’in siyasi birliğini zayıflattığını savunuyor.

        İngiltere’nin sert tepkisi: Yeni Sykes-Picot, yeni bir coğrafya mühendisliği

        İngiltere’de hem medya hem akademi hem de düşünce kuruluşları ABD’nin planına daha eleştirel yaklaşıyor. The Guardian, planı “21. yüzyılın Sykes-Picot Haritası” olarak tanımladı ve bunun sadece Gazze’yi değil, Filistin meselesinin tamamını etkileyecek uzun vadeli bir bölgesel değişim projesi olduğunu yazdı.

        Middle East Eye ise daha sert bir ifadeyle planın “Gazze’nin geleceğini, Filistin halkının iradesi dışında şekillendiren bir bölme projesi” olduğu yorumunu yaptı.

        REKLAM

        Londra merkezli Chatham House’un yayımladığı kapsamlı analizde ise şu değerlendirme yer aldı:

        “ABD’nin ikiye bölünme stratejisi, bölgeyi yeniden inşa etmekten çok İsrail’in güvenlik çıkarlarını tahkim etmeye yöneliktir. Gazze’nin doğusu uluslararası gözetimde bir tampon bölgeye dönüştürülüyor, batısı ise bir yıkım coğrafyasına sıkıştırılıyor. Bu model, Filistin’in uzun vadeli siyasi bütünlüğünün yok edilmesidir.”

        Birleşik Krallık Parlamentosu’ndaki Ortadoğu Çalışma Grubu ise konuyu “siyasi çözümü imkânsızlaştıran, geçici değil kalıcı bir ayrışma” olarak tanımladı.

        ABD – İngiltere bakış açılarındaki fark: Güvenlik mimarisi vs. siyasal bütünlük

        ABD, planı bir “güvenlik mimarisi” olarak takdim ederken; İngiltere’deki uzmanlar bunun bir “siyasal parçalama projesi” olduğunu vurguluyor. Washington güvenlik merkezli düşünüyor; Londra ise siyasi meşruiyet ve Filistin’in gelecekteki devletleşme süreci üzerinden bakıyor.

        REKLAM

        Amerikan diplomatlarının sıkça kullandığı “kontrollü yeniden inşa” kavramı, İngilizlere göre bölgenin uzun vadeli bir kontrol alanına dönüştürülmesini ifade ediyor.

        Bu nedenle İngiltere’deki akademik çevrelerde planın adı açık bir dille şöyle konuluyor:

        “Gazze’nin ikiye bölünmesi, İsrail’in kontrolünü genişletmenin diplomatik ambalaja sarılmış hâlidir.”

        ABD’nin Gazze’yi ikiye ayırmayı öngören stratejisi, sadece coğrafi bir bölünme değil; aynı zamanda Filistin’in siyasi geleceğini yeniden belirlemeyi amaçlayan kapsamlı bir tasarım olarak görülüyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı planı diplomatik bir dille “güvenlik iyileştirmesi” olarak tanıtırken; ABD’deki düşünce kuruluşları planın sahadaki gerçeklikten kopuk olduğunu ve İsrail’e avantaj sağladığını belirtiyor.

        İngiltere ise bu planı, işgalin yeni bir kurumsallaşma biçimi olarak değerlendiriyor ve “Gazze’nin ikiye bölünmesi, Filistin sorununun çözümü değil; parçalanmasının kalıcılaştırılmasıdır” görüşünde birleşiyor.

        Böylece Gazze’nin geleceği bir kez daha sahada değil; Washington’un stratejik hesaplarında ve Londra’nın sert eleştirilerinde şekilleniyor

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        "Ağabey rüyamda seni şehit gördüm!" Şehidin son mesajı!
        "Ağabey rüyamda seni şehit gördüm!" Şehidin son mesajı!
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        24 kent için 'sarı' alarm! Sıcaklık 2-4 derece düşüyor... 3 bölgeye kar geliyor!
        24 kent için 'sarı' alarm! Sıcaklık 2-4 derece düşüyor... 3 bölgeye kar geliyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak
        DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den