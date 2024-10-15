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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık ABD'li finans devleri bilançolarını açıkladı - Para Haberleri

        ABD'li finans devleri bilançolarını açıkladı

        ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın net kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde artarken, Bank of America ve Citigroup'un net kârları aynı dönemde düşüş kaydetti. Bankaların kâr ve gelirleri piyasa beklentisini aştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 16:59 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:59
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        ABD'li finans devleri bilançolarını açıkladı
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        ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs, Bank of America ve Citigroup, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

        Goldman Sachs'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın üçüncü çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 artarak 2,99 milyar dolara yükseldi. Bankanın 2023'ün aynı dönemindeki net kârı 2,05 milyar dolar olmuştu.

        Kurumun 2023'ün üçüncü çeyreğinde 5,47 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 8,40 dolara çıktı.

        Goldman Sachs'ın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 12,69 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 11,81 milyar dolar gelir elde etmişti.

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        Bankanın net kâr ve geliri, üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerini aştı.

        Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın üçüncü çeyreğindeki net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 azalarak, 6,9 milyar dolara indi. Banka, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 7,8 milyar dolarlık net kâr açıklamıştı.

        Kurumun hisse başına kârı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 81 sente geriledi. Bankanın hisse başına kârı, 2023'ün aynı döneminde 90 sent olarak kaydedilmişti.

        Bank of America'nın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 artarak 25,3 milyar dolara çıktı. Banka, 2023'ün aynı döneminde 25,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Bankanın net kâr ve geliri, yılın üçüncü çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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        Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalışla 3,2 milyar dolara indi. Banka, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3,5 milyar dolar net kâr elde etmişti.

        Kurumun hisse başına kârı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,51 dolar olarak kaydedildi. Citigroup'un hisse başına kârı geçen yılın aynı döneminde 1,63 dolar olmuştu.

        Bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 20,3 milyar dolara çıktı. Citigroup, geçen yılın aynı döneminde gelirinin 20,1 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. ​​​​​​​

        Bankanın net kâr ve geliri, üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

        ABD'de büyük bankaların bilanço sezonu geçen hafta JPMorgan Chase ve Wells Fargo ile başlamıştı.

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