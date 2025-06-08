ABD'nin S&P 500 endeksinde 11 sektörden 10'u mayıs ayını yeşil kapattı

Mayıs ayında ABD'de S&P 500 endeksi sektör endeks fonları karşılaştırıldığında sanayi sektörü en çok değer kazanan endeks fonu olurken tek değer kaybeden endeks fonu sağlık oldu.

ABD borsaları mayıs ayında güçlü bir performans sergilerken, S&P 500 endeksi yüzde 6,1, Nasdaq Bileşik endeksi yüzde 9,6 artışla Kasım 2023’ten bu yana en iyi aylık getirilerini kaydetti.

Analistler, yükselişte ABD ile Çin arasındaki tarife geriliminin yumuşaması ve olumlu makroekonomik verilerin etkili olduğunu belirtirken, bu gelişmelerin olumlu bilanço sonuçlarıyla birlikte risk iştahını artırdığının altını çizdi.

Mayıs ayında ABD, Çin ürünlerine yönelik ek vergileri yüzde 145’ten yüzde 30’a, Çin ise ABD mallarındaki tarifeleri yüzde 125’ten yüzde 10’a indirdi.

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Öte yandan, enflasyonun yavaşladığına dair sinyaller de riskli varlıklara olan talebi destekledi, ABD Merkez Bankasının (Fed) tercih ettiği çekirdek PCE endeksi, Nisan’da yıllık bazda yüzde 2,1 artarak son dört yılın en düşük seviyesine geriledi. Tüketici güven endeksi de beklentileri aşarak güçlendi.

Bu gelişmelerin ardından piyasalarda Fed’in faiz indirim beklentilerinin yeniden güç kazanmasına rağmen, Fed, mayıs toplantısında faiz oranını yüzde 4,25–4,50 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, mevcut faiz seviyesinin gerektiğinde esneklik sağlayacağını belirtirken, tarifelerin hem enflasyonu hızlandırma hem de büyümeyi yavaşlatma riski taşıdığına işaret etti. Powell, bu nedenle Fed’in “bekle-gör” politikasını sürdüreceğini vurguladı. Öte yandan, mayıs ayında ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi, ay ortasında yüzde 4,63 ile son üç ayın zirvesine yükseldikten sonra 4,4 seviyesine geriledi. Bu arada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD’nin uzun vadeli kredi notunu bir kademe indirerek "Aaa"dan "Aa1" düşürdü. Sektörleri ilgilendiren bir diğer gelişme ise ticaret politikalarının hukuki boyutunda yaşandı. Mayıs ayının sonunda ABD'de bir federal mahkeme, Başkan Donald Trump’ın geniş kapsamlı tarifeleri uygularken yetkisini aştığına hükmetti. Ancak aynı gün temyiz mahkemesi, söz konusu kararı geçici olarak durdurarak tarifelerin yürürlükte kalmasına karar verdi.

REKLAM Bu gelişmelerle, S&P 500 endeksinde sanayi sektörü mayıs ayında yüzde 8,4 ile en fazla yükselen sektör oldu; onu yüzde 7,8 ile özel tüketim, yüzde 7,6 ile teknoloji, yüzde 5,5 ile iletişim hizmetleri, yüzde 4,9 ile finans ve ham madde, yüzde 3,19 ile kamu hizmetleri, yüzde 2,12 ile enerji, yüzde 1,89 ile temel tüketim, yüzde 0,75 ile gayrimenkul izlerken, sağlık sektörü ise yüzde 4,4 düşüşle geriledi. Sanayi sektörü mayıs ayında zirvede yer aldı Sanayi sektörü nisan ayındaki değer kaybının ardından geçici tarife indirimleri ve güçlü şirket karlarıyla endeks üzerine getiri sağlayarak mayıs ayında yatırımcısına en çok kazandıran sektör fonu oldu. Öte yandan, ISM İmalat PMI verisinin daralma bölgesinde kalması, genel imalat faaliyetinde zayıflığa işaret etse de ulaşım ekipmanları ve elektrikli makine üretimi güçlü seyretti. Özel tüketim sektörü, Amazon ve Tesla öncülüğünde değer kazandı Özel tüketim sektörü, fon içeriğindeki Amazon ve Tesla gibi büyüme hisseleri öncülüğünde değer kazandı. Enflasyondaki gerileme hane halkı bütçelerine bir miktar rahatlama sağlasa da yüksek faiz oranları ve ekonomik belirsizlik tüketici davranışlarını temkinli davranmasına yol açıyor. Tüketiciler, harcamalarını ağırlıklı olarak zorunlu ihtiyaçlara yönlendirirken, giyim, elektronik ve eğlence gibi isteğe bağlı kalemlerde harcamalar sınırlı kaldı.

REKLAM Şirket bazında bakıldığında, değer odaklı perakendeciler ve geniş ürün yelpazesi sunan firmalar pazar payı kazanırken, belirli niş alanlara veya yüksek fiyat segmentine hitap eden şirketler geride kaldı. Ticaret politikaları da sektör dinamiklerini etkiledi. ABD'de içinde güçlü tedarik ağına sahip firmalar avantajlı konumda bulunurken, ithalata bağımlı şirketler artan maliyetlerle karşı karşıya kaldı. Nordson Corp. ve Fair Isaac gibi şirketlerin beklentileri aşan finansal sonuçları, elektronik ve otomasyon yatırımlarını öne çıkarttı. Tarifeler donanım ve elektronik şirketlerine baskı yarattı Teknoloji sektörü, yapay zeka temelli büyüme beklentilerinden en olumlu etkilenen alan oldu. Mayıs ayında sektör hisselerinde güçlü yükseliş kaydedilirken, yapay zeka odaklı faaliyet yürüten yarı iletken, bulut yazılım ve büyük veri şirketleri ön plana çıktı. Öte yandan, ticaret politikalarındaki belirsizlik donanım ve elektronik perakendesi gibi alt sektörlerde baskı unsuru olmayı sürdürdü. REKLAM Analistler, teknoloji devlerinin tarifeler ve tedarik zinciri alanında atacağı adımların yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, sektör genelinde iyimser havanın sürdüğünü ifade etti.

ABD bankalarının karı yükseldi Finans sektörü, tarifelere bağlı resesyon endişelerinin bir miktar azalması ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) verilerinin olumlu gelmesiyle birlikte pozitif seyretti. FDIC verilerine göre, ABD bankacılık sektörü 2025’in ilk çeyreğinde 70,6 milyar dolar net kar elde etti. Bu rakam, önceki çeyreğe göre yüzde 5,8 artışa işaret etti. Kar artışında, faiz dışı gelirlerdeki yüzde 7’lik yükseliş etkili oldu. Özellikle sermaye piyasası işlemleri, aracılık gelirleri ile ücret ve komisyon kalemlerindeki toparlanma dikkati çekti. FDIC, bankaların genel olarak güçlü sermaye ve likidite pozisyonlarını koruduğunu, bunun da yüksek enflasyon, sıkı para politikası ve kredi kalitesine ilişkin risklere karşı sektörü desteklediğini bildirdi. Bankalar ise ekonomik koşulların seyrine göre gerektiğinde ilave önlemler almaya hazır olduklarını bildirirken, yatırımcılar bankaların temettü ve hisse geri alım planlarının yanı sıra kredi portföylerinin kalitesini yakından izlemeye devam etti. REKLAM ABD sağlık sektöründe ilaç tarifeleri ve fiyat baskısı Sağlık sektöründe, ticaret politikaları ve fiyat düzenlemeleri öne çıktı. Trump yönetiminin ilaç etken maddelerine yönelik tarifeleri, şirketleri ABD’de üretim kapasitesini artırmaya yöneltirken, Bristol Myers Squibb ve Gilead Sciences milyarlarca dolarlık yatırım planlarını duyurdu.

AstraZeneca’nın, Medicare’in ilaç fiyatı pazarlık yetkisine karşı açtığı dava reddedilirken, bu gelişmenin ABD pazarında fiyat baskısını artırabileceği değerlendiriliyor. Johnson & Johnson güçlü mali sonuçlar ve yeni psoriasis ilacı için olumlu veriler açıklasa da Eli Lilly’nin obezite ilacı Zepbound’un CVS tarafından geri ödeme kapsamı dışına çıkarılması, sektörde olumsuz karşılandı. ABD’de haberleşme hisseleri yapay zeka rüzgarıyla yükseldi ABD’de haberleşme hizmetleri sektörü teknoloji devlerinin yapay zeka hamleleri ve telekom şirketlerinin istikrarlı performansıyla öne çıktı. REKLAM Alphabet, yeni “AI Modu” ve ücretli AI abonelik paketini tanıtarak arama motorunda tanıtırken, Meta, reklam gelirlerindeki toparlanma ve yapay zeka yatırımlarıyla dikkati çekti. Netflix, parola kısıtlamalarının abone kaybını frenlediğini bildirirken, Disney içerik portföyünü yeniden yapılandırdı. Telekom operatörleri ise AT&T, Verizon ve T-Mobile öncülüğünde durağan ancak istikrarlı bir seyir izledi. Tüketicilerin günlük hayatta vazgeçemeyeceği ürün ve hizmetleri kapsayan temel tüketim sektörü ve kamu hizmetleri sektörü ise mayıs ayında piyasanın güvenli limanlarından olmayı sürdürerek, sabit getirili yatırım alternatifi olma rollerini korudular.