ABD Dışişleri'nin yeni Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'yi yakından tanıyan bir isim. Ankara da Jeffrey'i hayli iyi biliyor. Ortadoğu uzmanı olan Jeffrey, George W. Bush’un ulusal güvenlik danışmanlığı yardımcılığını yaptı. Yine Bush döneminde, 2008-2010 yılları arasında ABD’nin Türkiye’deki büyükelçisiydi. Barack Obama'nın başkanlığında, 2012’de Bağdat’a atandı ve sonra emekli oldu. Washington Enstitüsü’nde çalışmalar yürütüyordu. Türkiye'de sık sık konferanslara katılıyordu. Yeni göreviyle tabii ki Suriye politikasının tek belirleyicisi olmayacak ancak önemli bir aktörü haline geldiği bir gerçek. Daha evvel yaptığı açıklamaları ne kadar hayata geçirebilir, bilinmez. Ancak önümüzdeki dönem için iyi bir gösterge olabilir. Bu nedenle HABERTÜRK'e özel açıklamalarına bir bakalım...





Deneyimli diplomat James Jeffrey, Suriye'de bağımsız bir Kürt bölgesi kurulmasına karşı. ABD'nin YPG'yi silahlandırma ve DEAŞ'la mücadelede bir ortak olarak görme politikasına itiraz ediyor. Fakat bunu kendi ifadelesiyle şöyle açıklıyor: “ABD'nin DEAŞ meselesine çaresizce çözüm aramasıyla”. Jeffrey'e göre Türkiye-ABD arasındaki YPG meselesine çözüm bulmak mümkün. Jeffrey geçtiğimiz yıl Mart ayında HABERTÜRK'e verdiği röportaj öncesinde Türk kamuoyuna seslenmek istemişti, biz de o sözlerine yer vermiştik.

“Türkiye’nin YPG konusundaki endişelerini anlıyorum. Bu Türkler için varoluşsal bir mesele. ABD hükümeti pek çok açıdan Türkiye’nin endişelerine yeterince kulak vermedi. Çoğu zaman Türkler de ABD’nin amaçlarını anlamakta zorlandı. Eğer ABD, YPG’yle çalışıyorsa bu Türkiye’yi yok etmek ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidarını ortadan kaldırmak için değil. Nedeni DEAŞ’ı, ABD ve Avrupa’ya karşı varoluşsal bir tehdit olarak görmemiz. ABD’nin YPG konusundaki pozisyonu gerçekten yanlış. Ama ABD, DEAŞ’ı yenme konusunda umutsuzca çözüm arıyor. Fakat ABD'nin YPG'ye bu kadar bağımlı olması iyi değil”



