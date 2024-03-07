ABD seçimleri 2024 yılında dünya basının gündeminde yer alıyor. Başkan Joe Biden ve Trump arasındaki 2020 yarışının bir tekrarı olması bekleniyor. ABD'de 60. başkanlık seçimleri için adaylar merak konusu olurken Cumhuriyetçi Parti’nin Trump karşısındaki son rakibi olan başkan aday adayı Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi. Peki ABD seçimleri ne zaman? ABD seçimlerinde adaylar kim, belli oldu mu?