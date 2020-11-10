Madame Tussauds Müzesi'nden Trump'a kötü haber! 0:00 / 0:00

DHA

ABD Başkanı Donald Trump'ın balmumu figürü Demokrat rakibi Joe Biden'ın seçim galibiyetinin ardından, Londra'daki Madame Tussauds Müzesi’nde kıyafeti de değiştirildi. Trump’ın balmumu figürüne golfçü kıyafeti giydirildi.

ABD'de 3 Kasım'da başkan Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden arasında gerçekleştirilen başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre ipi Biden göğüsledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Madame Tussauds Müzesi’nden de Trump'a kötü haber geldi. Trump'ın Amerikan başkanı olarak tasarlanan balmumu heykeli seçimin ardından değiştirildi.

Trump'ın Amerikan başkanı olarak tasarlanan balmumu heykeli

GOLF KIYAFETİYLE

Trump'ın müzedeki figürü resmi kıyafeti yerine leylak ve yeşil kareli pantolon ile uyumlu bir süveter içeren golf kıyafetiyle ziyaretçilere sergilendi.

Londra’da bulunan Madame Tussauds Müzesi’nde dünyanın ünlü isimlerinin balmumundan yapılmış heykelleri sergileniyor.