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Namaz ibadetlerini yapmak isteyen kişilerin cevabını en çok merak ettiği sorulardan birisi ise '' Abdest nasıl alınır?'' oldu. Diyanet'in yayınladığı bilgilere göre abdest alma hakkında tüm bilgiler haberimizde. İşte, abdest nasıl alınır sorusunun cevabı...
ABDEST NASIL ALINIR?
Abdestin alınışı; Abdest, almaya başlamadan önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet ederiz.
"Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.
Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.
Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.
Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.
Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.
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