Akşam ezanı saat kaçta okunacak? sorusu bugün idrak edilen Regaip Kandili için oruç tutanlar tarafından araştırılıyor. Mübarek üç ayların habercisi Regaip Kandili'nde oruç tutanlar iftar saatinde oruçlarını açarak ibadetlerini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre işte Türkiye'de il il iftar saatleri...

REGAİP KANDİLİ İFTAR SAATLERİ KAÇTA? AKŞAM EZANI SAAT KAÇATA OKUNACAK?

Regaip Kandili için oruç tutan vatandaşlar, okunacak akşam ezanı ile oruçlarını açacak. Diyanet İşleri Başkanlığına göre iftar saatleri şöyle: