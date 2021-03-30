Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Sorusu mahkumlar tarafından merak konusu oldu. Açık cezaevi izinleri 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle daha uzatılmasına karar verilmişti. Peki, son olarak Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi mi? İşte açık cezaevi izinleriyle ilgili son gelişmeler...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.

2 AY UZATILMIŞTI

Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık cezaevinde bulunan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını bildirilmişti.