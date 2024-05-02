Adana'da motosiklet dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, sepetli motosikletin dereye yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti, kızı yaralandı
Giriş: 02.05.2024 - 18:50 Güncelleme: 02.05.2024 - 18:50
Osman Öztaş'ın (76) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Saimbeyli-Tufanbeyli kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücünün hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekibi, yaralanan kızı Leyla Eyi'yi (47) Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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