Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Küçükdikili Mahallesindeki geri dönüşüm fabrikasında, atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, şehir merkezindeki birçok noktadan görüldü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek veriyor.

REKLAM

Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı fabrika çevresinde hazır bekletiliyor.

"YANGININ FABRİKANIN ÖNÜNE SİRAYET ETMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir, gazetecilere, yangının atık malzemelerden oluşan geniş alanda başladığını söyledi.

Bölgede rüzgarın etkili olduğunu dile getiren Kandemir, "Yangının fabrikanın önüne sirayet etmesini engellemeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz çevre güvenliğiyle ilgili çalışmalarını yaptı. Güneyde konutlar bölgesinde ekiplerimiz konuşlandı. Kuzeyden güneye doğru olan bölümde mısır tarlaları var. Ekiplerimiz o bölgeyi de koruma altına almaya çalışıyor." diye konuştu.