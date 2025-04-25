Adana'da olay, 23 Nisan'da saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

TELEFONDA KONUŞUP BULUŞTULAR Öldürülen 20 yaşındaki Abdülhakim Demirbaş (solda) ve 37 yaşındaki Mesut Savuran. DHA'daki habere göre Mehmet Eser (22), husumetli olduğu Mesut Savuran (37) ve Abdülhakim Demirbaş (20) ile telefonda konuştuktan sonra buluştu.

İKİSİNİ DE GÖĞSÜNDEN VURDU İki kişiyi öldürüp, hayatına son veren Mehmet Eser. Eser, küfürleşmenin ardından çıkan kavgada Savuran ve Demirbaş'ı göğsünden tabancayla vurup, kaçtı. Silah sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER Ekiplerin yaptığı kontrolde Savuran ve Demirbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞTI Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli Eser'in, Reşatbey Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polisi fark eden Eser, binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalıştı.

KENDİ CANINA DA KIYDI Yakalanacağını anlayan Mehmet Eser, cinayet aleti tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.