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        Haberler Gündem Adana'da tırın altında kalan motosikletin sürücüsü öldü

        Adana'da tırın altında kalan motosikletin sürücüsü öldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, TIR'ın altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 19:45 Güncelleme: 02.12.2023 - 19:45
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        Adana'da korkunç kaza: TIR'ın altında can verdi
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        Mücahitler Caddesi'nde sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosiklet devrilerek TIR'ın altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İsmi öğrenilemeyen tır sürücüsü ifadesi alınmak polis merkezine götürüldü.

        Motosiklet sürücüsünün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #adana
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