Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.İ. Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine, D.İ. ise Yüreğir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada sürücü ve araçta bulunan D.E. (20) yaralandı.

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