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        Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 02:59 Güncelleme: 13.03.2024 - 02:59
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        Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.İ. (30) idaresindeki 34 BVD 594 plakalı otomobil, Bulduklu Mahallesi'nde yol kenarındaki kayaya çarptıktan sonra devrildi.

        Kazada sürücü ve araçta bulunan D.E. (20) yaralandı.

        Yaralılara ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapıldı.

        Ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.İ. Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine, D.İ. ise Yüreğir Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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