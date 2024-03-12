80 yaşındaki hastaya 8 saatlik ameliyatta biri çok riskli 5 operasyon

ADANA'da, Emine Rozi'ye (80), 1,5 yıl önce aort kapağına yerleştirilen tel kafesinin çıkarılması için yapılan ameliyatta ayrıca yerine biyolojik aort kapağı kondu, diğer kapağın yerine yeni mitral biyolojik kapak yerleştirildi, 3'üncü kapak tamir edildi, tıkalı 2 kalp damarına baypas yapıldı, aort damarı genişletildi. Prof. Dr. Mehmet Şah Topçuoğlu, aort kapağına yerleştirilen tel kafesinin çıkartılması operasyonunun bugüne kadar dünyada 30 hastaya yapıldığını, bu hastaların yarısının ameliyat masasında hayatını kaybettiğini, yaptıkları ameliyatın ise Türkiye'de ilk olduğunu söyledi.

Çukurova ilçesinde yaşayan 9 çocuk annesi Emine Rozi'de, 1,5 yıl önce Adana Şehir Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinde aort kalp kapağı darlığı tespit edildi. İleri yaşı ve riskleri nedeniyle aort kapağının kasıktan tel kafes içinde yerleştirilmesi (TAVİ) işlemi yapılan Rozi, kalp pili de takıldıktan sonra taburcu edildi. Operasyonun üzerinden 2 ay geçtikten sonra Rozi'nin göğüs ağrısı, ileri nefes darlığı, ellerde ve ayaklarda şişme şikayetleri göstermesiyle ailesi kentteki çok sayıda hastaneye başvurdu. Takılan kapağın bozulduğu ve yeniden ameliyat olması gerektiği ancak tel kafesin çıkarılmasının çok riskli olduğu söylenen Rozi ailesi, son olarak Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Erişkin ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şah Topçuoğlu ile görüştü. Topçuoğlu, ameliyatı kabul edip, dünyada sadece 30 vakaya yapılan ve yarısının ölümle sonuçlandığı tel kafesin çıkarılması cerrahisini gerçekleştirdi. Yaptığı teknikle kalpteki pili durdurduktan sonra açık kalp ameliyatı ile tel kafesi çıkarıp kalp kapaklarını da onaran Prof. Dr. Topçuoğlu, ayrıca 2 ana damar için de baypas gerçekleştirdi.

HASTAYA PLANLANAN İŞLEMLER

Prof. Dr. Mehmet Şah Topçuoğlu, tedavi sürecini anlatarak, "Hastaya yaptığımız EKO ve koroner arter anjiyografide kasıktan takılan kalp kapağının iyi fonksiyon yapmadığı darlık ve kaçak olduğu, bunun dışında kalbin diğer 2 kapağının da ileri derecede hasta olduğu ve fonksiyonunun bozulduğunu tespit edildi. Bu kalp kapak hastalıkları, hastanın tansiyonunda yükseltmeye neden olmaktaydı. Ayrıca hastanın sol 2 koroner damarının ciddi daraldığı, sağ koroner arterinin ise iyi gelişmediği görüldü. Hastaya ameliyat planlaması olarak, tel kafesin sökülmesi yeni 2 kalp kapağının takılması, 1 kalp kapağının tamir edilmesi, 2 koroner damara baypas ve kalpten çıkan aort damarının sentetik damar ile genişletilmesi ameliyatları planlandı" dedi.

Türkiye'de kalp üzerine bu kadar işlemin bir arada yapıldığı ilk ameliyat olduğunu belirten Prof. Dr. Topçuoğlu, detayları şöyle anlattı:

"Ekibimle birlikte 8 saat süren açık kalp ameliyatı ile hastanın kalbi ameliyatta kalp pili devre dışı bırakılarak durduruldu, ardından tel kafes ve içindeki aort kapağı çıkarıp yerine yeni bir biyolojik aort kapağı kondu. Diğer kapağın yerine yeni bir mitral biyolojik kapak kondu ve 3'üncü kapağı tamir edildi. Tıkalı olan 2 kalp damarına baypas yapıldı ve aort damarı genişletildi. Ardından kalp pili dışarıdan tekrar çalıştırılarak ameliyat tamamlandı. Hasta 4 gün yoğun bakımda kaldı. 7 gün şikayetleri kalmamış halde kalp kontrolleri yapılarak taburcu edildi. Kalp kontrollerinde takılan ve tamir edilen kapakların fonksiyonlarının iyi olduğu görüldü. Bu ameliyat, dünyada ve ülkemizde kalp üzerinde bu kadar çok işlemin yapıldığı tek ameliyattır. Ülkemizde bu ameliyat tarafımdan başarılı bir şekilde ilk defa yapılmıştır."

'İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

TAVİ işlemiyle tel kafesin çıkarılması cerrahisinin ise dünyada sadece 30 vakaya yapıldığını ve yarısının ölümle sonuçlandığını aktaran Prof. Dr. Topçuoğlu, şöyle devam etti:

"Bu ameliyatlarda temel zorluk TAVİ ile takılan tel kafesin kalpten çıkarılmasının oluşturacağı yüksek ölüm riskidir. Özellikle geç vakalarda yani bu hastamızda olduğu gibi tel kafesin takılmasının üzerinden çok zaman geçtiğinde tel kafes zamanla kalbe ve damara zırh gibi yapıştığından, kalbin içinden sökülmesi esnasında damar ve kalp yırtılmalarına yol açması, bunun da ölümcül olması nedeniyle çok riskli bir ameliyattır. Dünyada bunun üzerine henüz oturmuş, geliştirilmiş bir teknik yok. Dünyada bu kapağın çıkarılması işlemi sadece 30 vakada var. Bunların da neredeyse yarısı masada kalmış vakalardır. Türkiye'de ise henüz böyle geç vaka olup yaşayan bir hasta yok. Bu ilk kez Balcalı Hastanemiz bünyesinde gerçekleştirilmiştir."

'BU TEKNİK, KONGRELERDE ANLATILACAK'

Kasıktan kalp kapağı takma işlemlerinin dünyada ve ülkede hızla arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Topçuoğlu, "Yaşam süresinin uzaması nedeniyle bu kapaklarla ilgili problemler daha çok görülecek ve girişimsel yöntemlerle çözülemeyen bu problemler için açık kalp cerrahisiyle tel kafes içindeki kapağın çıkarılıp yeni kapak takılmaya daha çok ihtiyaç duyulacaktır. Biz de bir tekniğimizi kaydettik. Bu tekniklerin öğretilmesi önemli bir bilimsel katkı sağlayacaktır. Gelecekteki kalp cerrahisinin ana konularından birisinin bu olacağını düşünmekteyim. Bu ameliyatın teknikleri bilimsel kongrelerde diğer kardiyolog ve kalp cerrahlarına tarafımdan sunulacaktır. Bu konudaki deneyimlerin artması ile hastaların kabul edilebilir risklerle ameliyat edilmeleri de mümkün olacaktır" diye konuştu.