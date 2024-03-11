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        Adana'daki tarihi Kız Lisesi'nde "Anı Müzesi" açıldı

        Adana Valiliğince ek hizmet binası olarak kullanılan tarihi Kız Lisesi'nde "Anı Müzesi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 17:55 Güncelleme: 11.03.2024 - 17:57
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        Adana'daki tarihi Kız Lisesi'nde "Anı Müzesi" açıldı
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        Adana Valiliğince ek hizmet binası olarak kullanılan tarihi Kız Lisesi'nde "Anı Müzesi" açıldı.

        Valilik ile Adana Kız Lisesi Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince oluşturulan müzede, binanın lise olarak eğitim verdiği dönemde kullanılan araç gereçler ile o döneme ait fotoğraflar yer aldı.

        Dernek Başkanı Belkıs Yakıcı, açılış programında, anıları yaşatarak geçmişle gelecek arasında köprü kurmak istediklerini söyledi.

        Konuşmanın ardından Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Yakıcı ve davetliler, sergilenen eserleri inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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