Adana'daki tarihi Kız Lisesi'nde "Anı Müzesi" açıldı

Valilik ile Adana Kız Lisesi Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince oluşturulan müzede, binanın lise olarak eğitim verdiği dönemde kullanılan araç gereçler ile o döneme ait fotoğraflar yer aldı.

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