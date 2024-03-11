Adana'da tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba gözaltına alındı

Ziyapaşa Mahallesi'ndeki evlerinde T. E. (66) ile uyuşturucu almak için para istediğini öne sürdüğü oğlu Hazım E. (38) arasında tartışma çıktı.

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