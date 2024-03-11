Adana'da operasyon ve denetimlerde 43 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin 3-9 Mart'ta gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 43 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Mart'ta ilçe genelinde yaptığı operasyon ve denetimlerde çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmada, ruhsatsız oldukları tespit edilen 1'i otomatik 22 tabanca, 15 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile 40 bin 751 uyuşturucu hap bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 38 şüpheli tutuklandı.

Ekipler, denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 284 kişiyi de yakaladı.