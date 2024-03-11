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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 13:01 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:01
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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık B.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince İsmetpaşa Mahallesi'nde gece vakti otomobiliyle sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

        Tutuklu sanık B.A. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı B.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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