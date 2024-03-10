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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ilk teravih kılındı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 20:50 Güncelleme: 10.03.2024 - 21:01
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ilk teravih kılındı
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

        Adana'da çok sayıda kişi Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

        İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından verilen vaazda ramazan ayının önemi anlatıldı.

        Daha sonra vatandaşlar saf tutup ilk teravih namazını eda etti.

        - Mersin

        Mersin'de yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne geldi.

        Burada cami imamı tarafından ramazan ayıyla ilgili vaaz verildi.

        Cemaattekiler daha sonra ramazanın ilk teravih namazını kıldı, dua etti.

        - Hatay

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde vatandaşlar, depremlerin ardından onarılarak ibadete açılan 500 Konutlar Camisi'ne geldi.

        Burada verilen vaazda ramazan ayının önemi anlatıldı.

        Daha sonra vatandaşlar saf tutarak ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

        - Osmaniye

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, ilk teravih namazı için tarihi Ala Cami'ye geldi.

        Verilen vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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