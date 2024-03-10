Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ilk teravih kılındı

Cemaattekiler daha sonra ramazanın ilk teravih namazını kıldı, dua etti.

Burada cami imamı tarafından ramazan ayıyla ilgili vaaz verildi.

Daha sonra vatandaşlar saf tutup ilk teravih namazını eda etti.

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