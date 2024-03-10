Eski eşinin öldürdüğü doktor Feray'ın son görüntüleri ortaya çıktı (2)

Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eski eşi tarafından öldürülen Dr. Feray Balkan'ın (39) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye Balkan'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Gözyaşlarına boğulan anne Eda Balkan'ı (65), yakınları teselli etti. Namaz sonrası Balkan'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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