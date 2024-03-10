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        Eski eşinin öldürdüğü doktor Feray'ın son görüntüleri ortaya çıktı

        ADANA'daeski eşi Seçkin Ergü (39) tarafından Dünya Kadınlar Günü'nde öldürülen Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 12:20 Güncelleme: 10.03.2024 - 12:25
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        Eski eşinin öldürdüğü doktor Feray'ın son görüntüleri ortaya çıktı
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        ADANA'daeski eşi Seçkin Ergü (39) tarafından Dünya Kadınlar Günü'nde öldürülen Dr. Feray Balkan'ın (39), yaşamını yitirmeden önceki son görüntüleri, ortaya çıktı. Balkan'ın 2 çocuğu ile apartmana giriş yaptığı, hemen ardından eski eşinin de binaya girdiği, ardından apartmandan çıkan Ergü'nün cep telefonu ile konuştuğu anlar, görüntülerde yer aldı.

        Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Feray Balkan, annesi Eda Balkan'ı ziyaret etmek için Adana'ya geldi. 1 yıl önce astsubay eşi Seçkin Ergü'den boşanan Feray Balkan, çocukları Asya (12) ve oğlu Aliş (4) ile gezdikten sonra annesinin evine döndü. Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmana 8 Mart'ta giren Balkan, ardından eski eşinin binaya girdiğini fark etti. Çocuklarının asansöre bindiren Balkan, saat 18.00 sıralarında eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Ergü'nün beylik tabancası ile vurduğu Balkan hayatını kaybetti, şüpheli olay yerinden kaçtı.

        YAKALANIP, TUTUKLANDI

        Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, çiftin şiddetli geçimsizlik yaşandığı, bu nedenle boşandıkları belirtildi. İşlemleri sonrası Seçkin Ergü tutuklanırken, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Balkan'ın 2 çocuğu ile apartmana giriş yaptığı, hemen ardından eski eşinin de binaya girdiği, ardından apartmandan çıkan Ergü'nün cep telefonu ile konuştuğu anlar, görüntülerde yer aldı. Soruşturma sürerken, Feray Balkan'ın cenazesinin otopsi işlemleri sonrası bugün toprağa verileceği bildirildi.

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        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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