        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        

        

        Giriş: 26.02.2026 - 17:12
        Adana'da depremde yıkılan Belük Apartmanı ile ilgili 8 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da 14 katlı Belük Apartmanı A Blok'unun 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuksuz inşaat mühendisi ile 7 eski kamu görevlisinin 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Abdullah Yeldan, dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ve müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu ile mimar Fatoş Sakarya, büro personeli Abdullah Sancar, inşaat mühendisi Füsun Gamsız, elektrik mühendisi Halil Yılmaz, dönemin Seyhan Belediyesi iskan komisyonu üyesi Can Mustafa Eren ile bazı müşteki ve taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme başkanı ilk olarak Belük Apartmanı A Blok'unun yıkılmasına ilişkin Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden istenen bilirkişi raporunun geldiğini taraflara bildirdi.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan, sorumluluğunun yapı ruhsatı vermek olduğunu ve binanın statiğiyle ilgili bir görevinin bulunmadığını söyledi.

        O dönem yönetmelik ve kanuna aykırı bir işlem yapmadığını belirten Erdoğan, "Depremde yıkılan binada herhangi bir kusurum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Dava dosyasına yeni gelen bilirkişi raporunu inceleme fırsatım olmadı. Rapora karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

        Sanık Yeldan'ın avukatı, Belük Apartmanı'nın projeye uygun şekilde inşa edildiğini öne sürerek, müvekkili hakkında uygulanan "konutunu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

        Savunması alınan diğer sanıklar da bilirkişi raporuna karşı savunma hazırlamak için mahkemeden süre talebinde bulundu.

        Müşteki avukatları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına, binanın yıkılmasıyla ilgili kusur durumuna ilişkin dava dosyasına gelen bilirkişi raporuna karşı savunma hazırlamaları için sanıklara süre verilmesine ve diğer eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde 14 katlı Belük Apartmanı'nın A Blok'unun yıkılması sonucu 10 kişi ölmüştü. Binanın inşaat mühendisi Abdullah Yeldan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Öte yandan Belük Apartmanı'nın A Blok'unun yıkılmasıyla ilgili dönemin 7 kamu görevlisi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle ana davayla birleştirme talebiyle hazırlanan iddianame Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

