Adana'da yolda cep telefonuyla ilgilenen kişiye panelvanın çarpması kamerada

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde geri manevra yapan panelvanın yolda cep telefonuyla ilgilenen kişiye çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi. Huzurevleri Mahallesi'nde 24 Şubat'ta sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen panelvan, geri manevra sırasında yolun ortasında cep telefonuyla ilgilenen kişiye çarptı. Yayanın yara almadan atlattığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.