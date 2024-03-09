'Dünya Kadınlar Günü'nde öldürdüğü eski eşine pusu kurmuş (2)

Adana'da,dün 2 çocuğunun annesi, geçen yıl boşandığı Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Feray Balkan'ı (39) öldüren ve polis tarafından gözaltına alınıp işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen astsubay Seçkin Ergü (39), tutuklandı.

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