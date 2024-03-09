Adanaspor - Sakaryaspor: 0-0

72'nci dakikada Sakaryaspor’da savunma arkasına atılan uzun pasta Kassongo ceza alanına girdi ve kaleci ile karşı karşıya kalıp şutunu attı ancak Adanaspor kalecisi Ferhat, gole izin vermedi.

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