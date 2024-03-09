Adanaspor - Sakaryaspor: 0-0
STAT: Yeni AdanaHAKEMLER: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin ÇınarADANASPOR: Ferhat - Feyzi, Fatih, Evren, Hüseyin, Mehmet, Dabo (Dk.
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar
ADANASPOR: Ferhat - Feyzi, Fatih, Evren, Hüseyin, Mehmet, Dabo (Dk. 90+5 Kubilay), Oberlin (Dk. 62 Ciss), Diakite (Dk. 85 Harun), Rashad (Dk. 90+5 Metehan), Fernandes
SAKARYASPOR: Cihan - Oğuz, Çağlayan, Rotman, Bülent, Hasan (Dk. 74 Simon), Sinan (Dk. 87 Koray), Dimitrov, Roshi (Dk. 46 Del Valle), Murat (Dk.66 Samed), Kassongo
SARI KARTLAR: Hasan, Rotman, Bülent (Sakaryaspor)
1'inci Lig’in 26'ncı haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.
37'nci dakikada Sakaryaspor’da sağdan Dimitrov’un kullandığı kornerde Kassongo ön direkte topu düzeltip kaleye vurdu, Ferhat topu kurtardı.
43'üncü dakikada hızlı gelişen Adanaspor atağında savunmanın arkasına atılan uzun pasta Rashad topu kontrol edip kaleye vurdu, kaleci Cihan gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
72'nci dakikada Sakaryaspor’da savunma arkasına atılan uzun pasta Kassongo ceza alanına girdi ve kaleci ile karşı karşıya kalıp şutunu attı ancak Adanaspor kalecisi Ferhat, gole izin vermedi.
Mücadele, golsüz beraberlikle son buldu.
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