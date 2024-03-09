Stat:YeniAdana
Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar
Adanaspor: Ferhat Kaplan, Hüseyin Öztürk, Evren Korkmaz, Fatih Kurucuk, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Taş, Oberlin (Dk. 62 Ciss), Dabo (Dk 90+5 Kubilay Aktaş), Diakite (Dk. 85 Harun Alpsoy), Rashad Muhammed (Dk 90+5 Metehan Altunbaş), Fernandes
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Çağlayan Menderes, Rotman, Oğuz Yıldırım, Sinan Kurt (Dk. 87 Koray Kılınç), Hasan Kılıç (Dk. 74 Simon), Dimitrov, Murat Cem Akpınar (Dk. 66 Samed Onur), Roshi (Dk. 46 Del Valle), Kasongo
Sarı kartlar: Dk. 61 Hasan Kılıç, Dk. 63 Rotman, Dk. 71 Bülent Uzun (Sakaryaspor)
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