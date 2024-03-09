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        'Dünya Kadınlar Günü'nde öldürdüğü eski eşine pusu kurmuş

        ADANA'da, 2 çocuğunun annesi, geçen yıl boşandığı Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 13:51 Güncelleme: 09.03.2024 - 13:55
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        'Dünya Kadınlar Günü'nde öldürdüğü eski eşine pusu kurmuş
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        ADANA'da, 2 çocuğunun annesi, geçen yıl boşandığı Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Feray Balkan'ı (39) öldüren astsubay Seçkin Ergü'nün (39), apartman girişinde pusu kurduğu ortaya çıktı.

        Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep'in Nizip Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olan acil tıp uzmanı Doktor Feray Balkan, annesini ziyaret için Adana’ya geldi. Bir yıl önce astsubay eşi Seçkin Ergü’den boşanan Feray Balkan, annesi Eda Balkan ve 2 çocuğuyla bir süre dışarıda gezdikten sonra eve döndü. Annesinin apartmanına giren Feray Balkan, binanın asansörünün önündeki merdiven boşluğunda bekleyen eski eşini gördü. Seçkin Balkan, annesiyle 2 çocuğunu asansöre bindirdi. Bu sırada Ergü, beylik tabancasını çekip 2 çocuğunun annesine ateş etti. Feray Balkan, yere yığıldı, astsubay Ergü kaçtı.

        Silah seslerini duyan apartmandakilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Balkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ile polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Feray Balkan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Şüpheli Ergü ise Çukurova Emniyet Müdürlüğü'nün ekipleri tarafından olay yerinin yakınında, cinayette kullandığı değerlendirilen tabancayla yakalandı.

        YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

        Anne Eda Balkan'ın evine gelen doktorun arkadaşları ise olayın şokunu yaşadıklarını söyledi. Balkan’ın, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde birlikte görev yaptığı arkadaşı EKG teknisyeni Sibel Şahin, "Anlaşmazlıklarından, şiddetli geçimsizlikten dolayı 1 yıl önce boşanmışlardı. Eski eşi takip etmiş, Feray'ın buraya geldiğini öğrenmiş. Annesinin evi burası. Aşağıda pusu kurmuş. Anne ve çocuklarını asansörle yukarı göndermiş. Onlar eve çıkmışlar. Feray'ı asansöre bineceği sırada katletmiş. Sonra kızı, Feray yukarı gelmeyince aşağı inmiş ve asansörün önünde annesini yerde yatarken görmüş. Ben bu şahsın hak ettiği cezayı almasını istiyorum" dedi.

        Diğer mesai arkadaşları ise Feray’ın boşandıktan sonra çocuklarına baktığını, eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandıklarını ancak ailevi meselelerini kimseyle paylaşmadığını anlattı.

        Adli tıp kurumunda otopsi yapılan Dr. Feray Balkan'ın cenazesi, yarın Adana'da toprağa verilecek. Gözaltındaki Seçkin Ergü'nün ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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