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        Adana'da eski eşinin tabancayla öldürdüğü kadının ailesinin evinde yas var

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla öldürülen kadının ailesinin evinde yas var.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 20:26 Güncelleme: 08.03.2024 - 20:26
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        Adana'da eski eşinin tabancayla öldürdüğü kadının ailesinin evinde yas var
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla öldürülen kadının ailesinin evinde yas var.

        Nizip Devlet Hastanesinde başhekim yardımcısı olarak çalışan acil tıp uzmanı Feray Balkan'ın cenazesinin, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri devam ediyor.

        Balkan'ın ailesinin Güzelyalı Mahallesi'ndeki evine ise taziye ziyaretleri sürüyor.

        EKG teknisyeni Sibel Şahin, gazetecilere, Feray Balkan ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde görev yaparken birlikte çalıştıklarını anlattı.

        Yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

        "Hayata yetişemedi, elimizden aldılar maalesef. Çok üzgünüz. Bir yıl önce şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmışlardı. Takip etmiş, buraya geldiğini öğrenmiş. Aşağıda pusu kurmuş. Annesi ve çocukları önce çıkmışlar, eve girmişler. Feray aşağıdaymış. Asansöre bineceği sırada asansörün önünde katletmiş. Kızı, annesi gelmeyince inmiş, annesini aşağıda asansörün önünde yatarken görmüş. Katilin kesinlikle hak ettiği cezayı almasını istiyoruz."

        Öte yandan, 4 yaşında oğlu ve 12 yaşında kızı olduğu öğrenilen Balkan'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.

        Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde annesinin evinin bulunduğu apartmana gireceği sırada eski eşi Seçkin E. (39) tarafından tabancayla vurulan Feray Balkan (39), olay yerinde hayatını kaybetmişti. Astsubay olduğu öğrenilen Seçkin E. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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