Adana'da eski eşinin tabancayla öldürdüğü kadının ailesinin evinde yas var

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde annesinin evinin bulunduğu apartmana gireceği sırada eski eşi Seçkin E. (39) tarafından tabancayla vurulan Feray Balkan (39), olay yerinde hayatını kaybetmişti. Astsubay olduğu öğrenilen Seçkin E. gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, 4 yaşında oğlu ve 12 yaşında kızı olduğu öğrenilen Balkan'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.

"Hayata yetişemedi, elimizden aldılar maalesef. Çok üzgünüz. Bir yıl önce şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmışlardı. Takip etmiş, buraya geldiğini öğrenmiş. Aşağıda pusu kurmuş. Annesi ve çocukları önce çıkmışlar, eve girmişler. Feray aşağıdaymış. Asansöre bineceği sırada asansörün önünde katletmiş. Kızı, annesi gelmeyince inmiş, annesini aşağıda asansörün önünde yatarken görmüş. Katilin kesinlikle hak ettiği cezayı almasını istiyoruz."

Yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

Nizip Devlet Hastanesinde başhekim yardımcısı olarak çalışan acil tıp uzmanı Feray Balkan'ın cenazesinin, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri devam ediyor.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla öldürülen kadının ailesinin evinde yas var.

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