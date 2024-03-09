Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki Emre öldü, annesi yaralandı
ADANA'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki araca, ardından yaya olarak annesiyle yoldan geçen Emre Çulha'ya (6) çarptı.
ADANA'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki araca, ardından yaya olarak annesiyle yoldan geçen Emre Çulha’ya (6) çarptı. Emre Çulha öldü, annesi ile sürücü yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Karaisalı ilçesi Eğlence mevkisinde meydana geldi. Burak Aydın’ın (29) kontrolünü yitirdiği 01 NZ 633 plakalı otomobil, önce park halindeki araca, ardından yaya olarak annesi Melek Çulha ile yolun karşısına geçen Emre Çulha’ya çarptı. Yaralı çocuk, bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Yaralanan Melek Çulha ile sürücü Burak Aydın da sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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