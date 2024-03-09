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        Adana'da polis hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı bilgilendirdi

        Adana'da polis, merkez Sarıçam ilçesindeki mesire alanlarında, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 19:33 Güncelleme: 09.03.2024 - 19:47
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        Adana'da polis hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı bilgilendirdi
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        Adana'da polis, merkez Sarıçam ilçesindeki mesire alanlarında, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi ve alınabilecek önlemlere yönelik vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

        Mesire alanlarında bulunan vatandaşlara ekipler, telefonla arayarak kendisini polis, savcı, asker ya da üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtan ve para isteyen şüphelilere bilgi verilmemesi gerektiğini anlattı.

        Ekipler park halindeki araçlarda değerli eşyaların bırakılmamasını aktardığı vatandaşlara, bilgilendirici broşürler dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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