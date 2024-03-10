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        Adana'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 01:59 Güncelleme: 10.03.2024 - 01:59
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        Adana'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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